Губернатор Флориды ввел режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис в четверг ввел режим чрезвычайной ситуации в этом американском штате из-за обрушения жилого дома в городе Серфсайд. Об этом сообщил телеканал СNN .

Данные меры позволяют властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов в проведении спасательной операции. К участию в ней, в частности, могут привлечь Национальную гвардию США.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента. "Спасибо невероятным спасателям и сотрудникам правоохранительных органов, которые так быстро приезжают по вызову, как и всегда", - говорится в заявлении экс-главы американской администрации. Трамп заверил, что "в мыслях и молитвах" со всеми, кто пострадал в связи с произошедшим. Он также выразил поддержку губернатору Флориды Рону Десантису.

Трамп после инаугурации нового президента США Джо Байдена живет в штате Флорида.

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.