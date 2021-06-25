{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Губернатор Флориды ввел режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома

Согласно официальным данным, в результате происшествия один человек погиб, судьба еще 99 остается неизвестной
© AP Photo/Wilfredo Lee

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис в четверг ввел режим чрезвычайной ситуации в этом американском штате из-за обрушения жилого дома в городе Серфсайд. Об этом сообщил телеканал СNN.

На эту тему

Данные меры позволяют властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов в проведении спасательной операции. К участию в ней, в частности, могут привлечь Национальную гвардию США.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате инцидента. "Спасибо невероятным спасателям и сотрудникам правоохранительных органов, которые так быстро приезжают по вызову, как и всегда", - говорится в заявлении экс-главы американской администрации. Трамп заверил, что "в мыслях и молитвах" со всеми, кто пострадал в связи с произошедшим. Он также выразил поддержку губернатору Флориды Рону Десантису.

Трамп после инаугурации нового президента США Джо Байдена живет в штате Флорида. 

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.

Теги
США
Власти установили местонахождение 102 человек после обрушения дома во Флориде
Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава заявила, что эти люди "находятся в безопасности"
Читать полностью