Власти пока не считают, что обрушение дома во Флориде было вызвано специально

НЬЮ-ЙОРК, 25 июня. /ТАСС/. Власти Флориды пока не получили каких-либо свидетельств того, что обрушение жилого дома в городе Серфсайд было вызвано кем-то целенаправленно. Об этом заявила в четверг в эфире телеканала СNN глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.

"Несомненно, мы пока на стадии проведения расследования и ничего не исключаем. Но не было найдено никаких доказательств умышленных действий", - сказала Кава. Она отметила, что спасательные работы продолжатся всю ночь. Кава выразила надежду на то, что к ним вскоре подключатся федеральные службы.

Губернатор Флориды Рон Десантис в эфире телеканала Fox News, говоря о причинах обрушения, сказал: "Ответа пока нет. Но я думаю, что он будет довольно скоро".

12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.