В Москве по обвинению в растрате арестовали экс-зампреда правления Внешэкономбанка

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова, обвиняемых в хищении у кредитной организации около 2 млрд рублей. Как уточнили ТАСС в суде, арест был избран в минувший четверг.

"Удовлетворены ходатайства следствия об избрании ареста в отношении обвиняемых в растрате в особо крупном размере Балло и Лепихова", - сказала собеседница агентства. Газета "Коммерсантъ" уточняет, что мера пресечения обвиняемым избрана судом на срок до 23 августа. Дело в отношении фигурантов дела о растрате было возбуждено и расследуется следственным департаментом МВД России по заявлению представителей Внешэкономбанка.

Как сообщает "Коммерсантъ", банкир и предприниматель обвиняются в хищении нескольких млрд рублей, которые при содействии Балло были выделены Внешэкономбанком в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий ООО СП "Аркаим". Оно все же обанкротилось в 2017 году. Балло и Лепихов вину не признают, отмечает издание.

В 2013 году в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и расследовалось более двух лет сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве. Банкиру было предъявлено обвинение в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% доли в уставном капитале компании "Югводоканал".

Позднее в полиции заявили, что факт хищения денежных средств, принадлежащих ВЭБ, при получении кредита ООО "Евразийский" не подтвердился. В результате действия Балло были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями. Как считало следствие, банкир действовал вне интересов ВЭБа. Он покинул пост зампредседателя правления банка, где курировал инвестиционные проекты, в 2016 году.