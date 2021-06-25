Площадь пожаров в Якутии за сутки увеличилась почти на 60%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии, где сохраняется аномально жаркая погода, за сутки увеличилась более чем на 22 тыс. га. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"За сутки количество пожаров увеличилось на 32 очага, площадь пожаров увеличилась более чем на 22 тыс. га за счет обнаружения новых очагов, прохождения грозовых фронтов", - сообщили в ведомстве.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана", по состоянию на утро 25 июня на территории Якутии зарегистрировано 120 пожаров на землях лесного фонда на площади 60 073 га. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Усть-Майского, Томпонского и Сунтарского районов и Нерюнгринского, где авиацией МЧС за сутки произведено 27 сбросов - более 200 тонн воды.

"На особом контроле находятся семь природных пожаров у населенных пунктов Нюрбачан, Саныяхтах, Мар, Май, Марха, Ударник и Белькачи, - отметили в ГУ МЧС. - В случае ухудшения обстановки и для защиты населенных пунктов в готовности к применению находится аэромобильная группировка главного управления в количестве 90 человек".

Пожары тушат более 1,7 тыс. человек, задействовано свыше 140 единиц техники. "За сутки на территории региона отработано 23 пробы атмосферного воздуха на территории семи районов. ПДК вредных веществ не превышена", - добавили в ГУ МЧС.

Жаркая погода сохранится в регионе до конца недели. В лесах действует режим ЧС.