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В Красноярском крае застрелили медведя, зашедшего в центр Лесосибирска

Служба ГО и ЧС Лесосибирска попросила жителей воздержаться от посещения лесных массивов, так как опасность выхода диких животных к жилым районам города сохраняется

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Охотники застрелили медведя, зашедшего в центр города Лесосибирска в Красноярском крае. Об этом в пятницу сообщила служба ГО и ЧС Лесосибирска.

Хищник был замечен в четверг вечером в центральной части города. Информация была передана наружным нарядам полиции, созданы поисковые группы, в состав которых вошли представители охотобщества Енисейского района и Лесосибирска, сотрудники Росгвардии и полицейские. Были организованы поисковые мероприятия и обходы придворовых территорий.

"Прибывшими лесосибирскими и енисейскими охотниками Енисейского охотобщества медведь был ликвидирован", - сообщили в ГО и ЧС.

В службе отметили, что опасность выхода диких животных к жилым районам города сохраняется, и попросили жителей воздержаться от посещения лесных массивов.

В понедельник в Красноярском крае уже произошло нападение медведя на людей. В природном парке "Ергаки" хищник убил 16-летнего подростка.

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РоссияКрасноярский край
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