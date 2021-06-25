Около 300 человек пострадали из-за торнадо в Чехии

ПРАГА, 25 июня. /ТАСС/. Около 300 человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося в четверг вечером на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии. Как сообщает Чешское телевидение, 32 тыс. семей остались без электричества.

Отмечается, что больница города Годонин, рядом с которым торнадо частично разрушило семь сел, оказала медицинскую помощью 200 пострадавшим, включая детей и подростков.

Жертвы торнадо

По меньшей мере три человека погибли из-за торнадо, сообщила в пятницу журналистам представитель службы скорой медицинской помощи страны Михаэла Ботхова.

"Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 63 раненых. Трех из них нам, к сожалению, спасти не удалось", - отметила она. Многие пострадавшие, по ее словам, получили ранения от града, который прошел в регионе. Градины были размером с теннисный мяч.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, принимающий участие в саммите Евросоюза в Брюсселе, назвал удар стихии "огромной трагедией". Слова политика привела в пятницу газета "Млада фронта Днес". Ранее Бабиш в Twitter сообщил, что не сможет вернуться в республику из-за нелетной погоды. Премьер вылетает из Брюсселя в Южноморавский край сразу же после завершения саммита ЕС. Он также проинформировал о крупном материальном ущербе в регионе в результате торнадо.