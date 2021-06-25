Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Афганистане

ТЕГЕРАН, 25 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в пятницу рано утром в Кабуле и ряде других городов Афганистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на афганский госкомитет по природным ресурсам.

Служба ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана в свою очередь проинформировала, что эпицентр землетрясения находился в горной системе Гиндукуш на северо-востоке страны, а очаг залегал на глубине 18,6 км. Помимо столицы, сейсмические толчки ощущались в городе Чарикар - административном центре провинции Парван, а также в нескольких других городах.

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.