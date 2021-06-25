Группу мигрантов депортируют из РФ за членство в международной экстремистской организации

ОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Четырех из восьми иностранцев, которые были задержаны в апреле в Омске за членство в международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат" (запрещена на территории РФ), депортируют в Киргизию и Казахстан. Остальные остаются в РФ в качестве свидетелей по уголовному делу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Омского областного управления ФСБ.

2 апреля пресс-служба УФСБ по Омской области сообщила о задержании в Омске 11 членов местной ячейки "Таблиги Джамаат". В отношении трех граждан России возбуждено уголовное дело по ч. 1-2 ст. 282.2 УК РФ по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, остальные участники ячейки, которые не являются гражданами РФ, должны быть выдворены из страны.

"Ранее задержанные сотрудниками УФСБ России по Омской области иностранные граждане, разделяющие взгляды членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат", депортированы в страны исхода", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что решение о депортации принял суд. Всего из восьми задержанных иностранцев в Казахстан и Киргизию выдворены четверо. Остальные проходят по делу как свидетели.

Решением Верховного суда РФ от 7 мая 2009 года религиозное объединение "Таблиги Джамаат" признано экстремистским. Его деятельность на территории России запрещена.