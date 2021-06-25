Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели под домашний арест

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Оппозиционный блогер Роман Протасевич и россиянка София Сапега, задержанные в Белоруссии, находятся под домашним арестом. Об этом Русской службе Би-би-си сообщили их родители.

"Они все равно под полным контролем властей, обвинения с них никто не снял <...> Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе", - рассказал отец блогера Дмитрий.

По словам отца Сапеги Сергея Дудича, она проживает одна в съемной квартире в Минске. Он в телефонном разговоре с корреспондентом ТАСС не подтвердил, но и не опроверг информацию о переводе россиянки под домашний арест. "Я хотел бы пока оставить ваш вопрос без комментариев", - отметил Дудич. Представители защиты Сапеги также не стали говорить на эту тему.

Адвокат россиянки Антон Гашинский в эфире телеканала "Дождь" подтвердил информацию о ее переводе под домашний арест. Он добавил, что она может встречаться с родителями, в частности накануне они обедали в ресторане.

Состояние россиянки

Здоровье Софьи Сапеги в порядке, сообщил RT ее отец.

"Накануне нам дали возможность с ней встретиться и пообщаться без бдительного надзора правоохранительных органов, в неформальной обстановке. Выглядит она, слава богу, хорошо, здоровье в порядке", - сообщил Дудич.

"Единственное, что знаю - электронного браслета на ней нет, - добавил он. - Я также связан подпиской, поэтому многие подробности разглашать я не могу".