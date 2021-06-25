СК на транспорте начал проверку по факту жесткой посадки самолета в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июня. /ТАСС/. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту жесткой посадки самолета на юге Архангельской области. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы ведомства.

"Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта" по факту крушения легкомоторного самолета в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Проверка установила, что днем 24 июня легкомоторный самолет лесопожарной охраны вылетел с посадочной площадки Верхняя Тойма в Сыктывкар. Самолет "Piper PA-28", принадлежащий ФБУ "Авиалесоохрана", осуществлял плановый облет территории лесов Архангельской области, выявляя очаги возгорания леса. Полет проходил в штатном режиме. Вечером поступила информация, что с самолетом пропала связь.

В ходе мониторинга и проведения поисковых мероприятий с применением вертолета Ми-8 самолет обнаружили в 70 км северо-западней поселка Яренск Ленского района Архангельской области. Самолет горел, два члена экипажа - пилот и наблюдатель, находились на безопасном расстоянии в сознании. Пострадавших вертолет перевез на посадочную площадку Котлас, где бригады скорой помощи доставили их в Котласскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас и пилот, и наблюдатель находятся в стабильном состоянии.

"Оба пострадавших находятся в травматологическом отделении Котласской больницы, у них черепно-мозговые травмы и травмы позвоночника, состояние врачи оценивают как средней тяжести, состояние стабильное, они в сознании", - сообщили в пресс-службе администрации Архангельской области.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ двигателя. По информации экипажа вертолета, самолет практически уничтожен огнем. Следователи решают вопрос о проведении осмотра места происшествия, ввиду отсутствия возможности подъезда наземным транспортом к месту посадки самолета.