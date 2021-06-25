Пострадавшими после подтоплений в Керчи признаны почти 1,5 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Пострадавшими в результате подтоплений в Керчи с 16 по 20 июня в Керчи признаны 1 480 тыс. человек, сообщается на сайте МЧС Крыма.

"Принято 1 085 обращений на возмещение материального ущерба службой ЕДДС 112 по городу Керчь. Составлено 528 актов по оценке ущерба материальных ценностей жителей. Признано пострадавшими 1480 человек", - говорится в сообщении.

Каждый житель подтопленных районов может получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей. При частичной утрате имущества - еще 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

"На данный момент департаментом труда и социальной защиты населения произведена выплата в размере 10 тысяч рублей 229 керчанам", - написал в пятницу на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин. Также он сообщил, что 190 подтопленцев получили по 100 тыс. рублей, 28 человек - по 50 тысяч. Общая сумма выплат - 22,69 млн рублей.

В Крыму из-за сильных дождей и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 55, один человек числится пропавшим без вести. По данным ГУ МЧС России по Крыму, эвакуировано 1783 человека, подтоплено 426 придомовых территорий из них - 356 домов.