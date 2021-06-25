В Приамурье из-за паводка частично обесточили 14 поселений

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Энергетики отключили от электроснабжения дома 14 поселений в Амурской области из-за осложнения паводковой обстановки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Дальневосточной распределительной сетевой компании".

"Частично отключены 14 населенных пунктов. Где-то дома, находящиеся на возвышенностях, запитаны по временной схеме или с помощью дизель-генераторов", - сказали в пресс-службе.

По информации правительства Амурской области, электроснабжение отсутствует в поселениях Зазейский, Кольцово, Курган, Ушаково, Черняево, Марково, Игнатьево, Владимировка и других.

Уровень воды в реке Амур у Благовещенска утром в пятницу достиг отметки 808 см, что превышает отметку "опасное явление" (800 см) и продолжает подниматься. По данным МЧС региона, подтоплено более 280 жилых домов, а также приусадебные участки в 15 населенных пунктах. Без транспортного сообщения остались девять населенных пунктов. Эвакуированы 955 человек. В самом Благовещенске и селах укрепляют насыпные дамбы, разворачивают водоналивные дамбы. К этой работе привлекают местных жителей, волонтеров. Для ликвидации последствий паводка задействована группировка из 957 человек.

По территории области разрушены участки дорог, повреждены мосты. "Масштаб разрушений из-за паводка сейчас невозможно оценить, в данный момент важно обеспечить безопасные условия для населения. Комиссия федерального дорожного агентства после ухода воды начнет обследование. Мы еще не справились с последствиями нанесенного вреда от интенсивной весенней оттайки, как пришел паводок в регион. На данный момент на 62 участках - это почти 200 км, у нас или вода стоит на проезжей части, или размывы. По мере спада воды будет оперативно осуществляться отсыпка промоин, уборка мусора с проезжей части, ликвидация размывов", - приводятся в сообщении на сайте правительства области слова замминистра транспорта региона Дмитрия Лучникова.

В области установлен режим ЧС межрегионального характера. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.