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Самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт Краснодара из-за сигнала о сбое в работе оборудования

Посадка прошла штатно
SSJ-100 авиакомпании "Азимут" Alexey Kartsev/Shutterstock/FOTODOM, архив
Описание
SSJ-100 авиакомпании "Азимут"
© Alexey Kartsev/Shutterstock/FOTODOM, архив

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Самолет SSJ-100 вернулся в аэропорт Краснодара после вылета, посадка прошла штатно.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла.

"Он вернулся в штатном режиме в 09:52, после взлета, из-за неполадок с наддувом кабины. <...> При взлете произошел какой-то сбой, выработали топливо, благополучно сели", - сообщили в пресс-службе.

Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

В пресс-службе аэропорта журналистам уточнили, что речь идет о рейсе, следовавшем из Краснодара в Санкт-Петербург авиакомпании "Азимут", на борту находился 91 пассажир. В пресс-службе авиагавани добавили, что о неполадках после взлета сообщил командир воздушного судна. Авиакомпания заменила борт для выполнения рейса.

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