В пансионате "Бор" управделами президента нашли нарушения на 104,4 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту занижения стоимости услуг в оздоровительном комплексе "Бор" Управления делами президента РФ в Домодедове и недополучения дохода в размере 31,1 млн рублей. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, комплекс также израсходовал 73,3 млн рублей на не используемые здания.

"Следователями следственного отдела по Домодедову проводится проверка по факту занижения с 2017 по 2018 год стоимости групповых заездов и питания в оздоровительном комплексе "Бор" Управления делами президента РФ. В результате недополученный доход из-за неверного расчета стоимости номеров составил 28,4 млн рублей, а питания - 2,7 млн рублей", - сообщил источник.

Кроме того, девять земельных участков общей площадью 389 848 кв. метров вообще не использовали, а налог на них за 2016-2018 годы составил 19,5 млн рублей. Также не использовались здания и сооружения на участке "Пахра", здание в Большом Афанасьевском переулке, 9, в Москве, на содержание которых комплексом израсходовано соответственно 69,8 млн рублей и 3,5 млн рублей.

Источник уточнил, что данные нарушения финансово-хозяйственной деятельности были выявлены управлением делами президента РФ в ходе ревизии. Проверка проводится на наличие признаков злоупотребления и превышения полномочий и халатности (ч. 3 ст. 285, ч. 3 ст. 286, ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Сейчас устанавливается местонахождение экс-гендиректора комплекса Александра Балашова и планируется опрос руководства комплекса.