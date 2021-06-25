В МЧС заявили, что ситуация с наводнением в Амурской области полностью контролируется

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июня. /ТАСС/. Власти контролируют ситуацию с наводнением в Амурской области, сил и средств на ликвидацию его последствий достаточно. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

"Ситуация полностью контролируется руководством области, сил и средств достаточно. Это явление не ново, опыт имеется как руководства региона, так и группировки, а у МЧС России - тем более", - сказал он.

Чуприян в пятницу прибыл в Благовещенск во главе оперативной группы МЧС из специалистов центрального аппарата. Вместе с губернатором он совершил облет подтопленных территорий, посетил подтопленное село и побывал в пункте временного размещения. "В целом работы, которые необходимо сейчас проводить, где-то выполнены, где-то выполняются", - добавил первый замглавы МЧС.

Чуприян в пятницу прибыл в Благовещенск во главе оперативной группы МЧС из специалистов центрального аппарата. Вместе с губернатором он совершил облет подтопленных территорий, посетил подтопленное село и побывал в пункте временного размещения. "В целом работы, которые необходимо сейчас проводить, где-то выполнены, где-то выполняются", - добавил первый замглавы МЧС.