Один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области

ТАСС, 25 июня. Мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области, в результате инцидента пострадал один человек. Стрелявший оказал сопротивление правоохранительным органам и был ликвидирован, сообщил ТАСС глава района Сергей Васютинский.

"Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице, нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР пообещали прокомментировать ситуацию позднее.