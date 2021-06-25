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Один человек пострадал в результате стрельбы в Ивановской области

Сам стрелок ликвидирован силовиками
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 25 июня. Мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области, в результате инцидента пострадал один человек. Стрелявший оказал сопротивление правоохранительным органам и был ликвидирован, сообщил ТАСС глава района Сергей Васютинский.

"Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. По предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице, нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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