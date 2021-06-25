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Дело о сносе столетней лиственницы возбудили в Челябинске

Дерево снесли 1 июня при проведении работ по содержанию улично-дорожной сети

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Челябинске возбудили уголовное дело о незаконном сносе столетней даурской лиственницы, входящей в национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"Прокурором Челябинска материалы проверки направлены в отдел полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску, 23 июня по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 "Незаконная рубка деревьев" УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, столетняя даурская лиственница росла в самом центре города на участке, граничащем с проезжей частью проспекта Ленина. Дерево в рамках всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы" в 2020 году было внесено в национальный реестр старовозрастных деревьев России. 1 июня 2021 года МБУ "Геоцентр" ее снесло вместе с другими деревьями, проводя работы по содержанию улично-дорожной сети.

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РоссияЧелябинская область
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