В Чечне годовалый ребенок погиб, утонув в оросительном канале

ГРОЗНЫЙ, 25 июня. /ТАСС/. Следователи в Чечне проводят доследственную проверку по факту гибели годовалого ребенка, утонувшего в оросительном канале. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Ачхой-Мартановским межрайонным следственным отделом СКР по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту смерти годовалого ребенка, утонувшего в оросительном канале. По предварительным данным, в городе Урус-Мартан во дворе частного домовладения утонула годовалая девочка, которая, оказавшись без надзора взрослых, упала в небольшой оросительный канал, проходящий через огород", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.