Экс-прокурору Новосибирска изменили меру пресечения по делу о превышении полномочий

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Пятый апелляционный суд изменил бывшему прокурору Новосибирска Денису Ференцу меру пресечения на запрет определенных действий, отпустив его из-под домашнего ареста, сообщили ТАСС в суде.

25 ноября прошлого года суд арестовал бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверину и экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца по подозрению в превышении полномочий. 1 февраля 2021 года Новосибирский областной суд изменил Авериной меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, в апреле под домашний арест был отправлен и Ференец.

"Постановление отменено, ему [Ференцу] изменена мера пресечения на запрет определенных действий", - сказали в суде, не уточнив деталей новой меры пресечения.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, уголовное дело связано с делом в отношении предпринимателя, экс-председателя совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" Олега Ярового, который был арестован летом. В отношении него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным источника, Яровой много лет имел коррупционные контакты с руководителями региональной прокуратуры. Он руководил ООО "Канон", с помощью которого осуществлялась легализация взяток должностным лицам в интересах бизнес-структур. В октябре 2018 года по данным фактам была проведена комплексная проверка прокуратуры региона, по результатам которой был уволен заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин, руководитель прокуратуры региона Владимир Фалилеев, его заместители, прокурор Новосибирска Денис Ференец, 40 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности. Яровой был привлечен к уголовной ответственности по факту получения денег от бывшего гендиректора "Винапа" Юрия Верясова за прекращение уголовного преследования в отношении последнего.