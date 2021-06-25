В Москве электросамокат сбил 15-летнюю девочку

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Подросток попала под колеса самоката в Театральном проезде в центре Москвы, в настоящее время девочка с различными травмами госпитализирована. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что с различными травмами, в том числе с закрытой травмой живота, госпитализирована пятнадцатилетний подросток. Со слов девочки, на нее наехал электросамокат в центре Москвы, в Театральном проезде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время столичная полиция по данному факту проводит проверку.