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В Москве электросамокат сбил 15-летнюю девочку

Ее госпитализировали

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Подросток попала под колеса самоката в Театральном проезде в центре Москвы, в настоящее время девочка с различными травмами госпитализирована. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию из больницы поступила телефонограмма о том, что с различными травмами, в том числе с закрытой травмой живота, госпитализирована пятнадцатилетний подросток. Со слов девочки, на нее наехал электросамокат в центре Москвы, в Театральном проезде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время столичная полиция по данному факту проводит проверку.

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