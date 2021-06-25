Источник: урожающий взорвать гранату в Казани страдает психическим расстройством

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужчина, который заперся в квартире в Казани и угрожает взорвать гранату, страдает психическим расстройством. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством. Он неоднократно был замечен уносящим домой мусор с городских свалок", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана ТАСС сообщали, что в доме по улице Рихарда Зорге, 77, в Казани мужчина закрылся в квартире и угрожает взорвать гранату. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Росгвардии. Также на место выехал прокурор Приволжского района Казани.