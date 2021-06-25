Третий подросток за две недели погиб под колесами поезда в липецком селе Долгоруково

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Восьмиклассница погибла этой ночью под колесами поезда в селе Долгоруково Липецкой области, это уже третий инцидент с гибелью подростков на железной дороге за минувшие две недели. Все трое ребят были знакомы между собой, первая погибшая состояла в "группе смерти" в интернете, сообщил ТАСС в пятницу уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Юрий Таран.

"На сегодняшний момент мы констатируем, что в одном муниципалитете, в Долгоруково, произошло сразу три инцидента. Доказано уже, что первый случай, произошедший 11 июня, когда погибла 15-летняя девушка, связан с "группой смерти", второй случай - гибель 17-летнего подростка", - сказал Таран. По его словам, третий случай произошел в ночь на 25 июня. "Третья погибшая девочка была одноклассницей первой, они даже сидели за одной партой", - добавил он.

Таран уточнил, что семья погибшей считалась благополучной, на учете в органах опеки не состояла. "Пока сложно утверждать, связана ли гибель третьей девочки с "группой смерти", это в настоящий момент выясняют правоохранительные органы. Но нам известно, что родители даже изъяли у нее сенсорный телефон, дали кнопочный, чтобы она не сидела в интернете", - отметил детский омбудсмен.

По его словам, после первого инцидента в школах были проведены родительские собрания, с детьми и родителями работают бригады психологической помощи. "О ситуации проинформирован аппарат [уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка] Анны Кузнецовой", - сообщил омбудсмен.