В Краснодаре устранили последствия подтопления улиц после ливня

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Воду с подтопленных участков дорог и придомовых территорий откачали в Краснодаре, где накануне вечером за 50 минут выпала почти месячная норма осадков, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Все заявки отработаны, вода откачана", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что также вода ушла естественным путем в сеть ливневой канализации.

Сильный дождь шел в Краснодаре в четверг вечером в течение 50 минут, за это время выпало 53 мм осадков, подтоплены семь участков дорог и восемь придомовых территорий, специалисты ликвидировали последствия.