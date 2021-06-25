На юго-востоке Чехии 2 тыс. домов пострадали от торнадо

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Две тысячи жилых домов были полностью или частично разрушены торнадо в районах городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Это стихийное бедствие, которого у нас еще не было, - подчеркнул он. - Мы привлекли армию [к ликвидации последствий природный катастрофы]. Пострадали две тысячи [жилых] домов. Ущерб исчисляется сотнями млн крон (десятками млн евро)".

Более 40 тыс. семей остались без электричества в пострадавших от торнадо районах, сообщило Чешское телевидение.

Из-за повреждения линий электропередачи и упавших на пути деревьев остановлено движение поездов на двух участках железной дороги. Скоростная международная автомагистраль перекрыта в районе Бржецлава. Проезд разрешен только машинам, задействованным в ликвидации стихийного бедствия.

Власти приняли решение оказать финансовую помощь гражданам, чьи дома уничтожило торнадо. На восстановление жилья они получат в качестве дотации 2 млн крон (примерно €80 тыс.) и еще 3 млн крон (около €120 тыс.) льготного кредита. Государство оперативно направит сотни млн крон (десятки млн евро) на восстановление населенных пунктов.

В результате удара стихии погибли, как минимум, три человека. Больницы сообщили об оказании медицинской помощи около 300 пострадавшим.

Бабиш в 12:00 вылетает в город Брно - административный центр Южноморавского края. Оттуда он направится в районы бедствия.