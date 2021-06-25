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Мужчину, угрожавшего взорвать гранату в квартире в Казани, задержали

Силовую поддержку судебным приставам оказали сотрудники СОБР
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который ранее закрылся в квартире в Казани и угрожал взорвать гранату. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Был инцидент, когда должник отказался платить, пришли судебные приставы с участковыми уполномоченными. После этого мужчина заперся в квартире, там находилась еще одна жительница. Для оказания силового содействия были привлечены сотрудники СОБР и Росгвардии. Женщина вышла самостоятельно, мужчину задержали", - рассказал собеседник агентства.

В мэрии Казани ТАСС сообщили, что была проведена эвакуация из подъезда. Всего в доме расположено 160 квартир. Также на месте работают сотрудники правоохранительных органов и глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров.

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