Дело возбудили на жителя Ивановской области, открывшего стрельбу по росгвардейцам

ТАСС, 25 июня. Уголовное дело по трем статьям УК РФ возбуждено на жителя Ивановской области, который ранил одного человека и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии при задержании. Об этом в пятницу сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Следственными органами следственного управления СК России по Ивановской области возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105; ч. 1 ст. 222; ст. 317 УК РФ ("Покушение на убийство"; "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов"; "Незаконное хранение и перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов")", - говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчина не имел разрешения на оружие. "На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы Ивановской и Ярославской областей как владелец гражданского оружия злоумышленник не состоял", - сообщает СК.

Как пояснили в региональном управлении СК, 58-летний подозреваемый в деревне Горяшино Ильинского района Ивановской области на почве личной неприязни произвел выстрел из пистолета в своего знакомого, а затем скрылся с места происшествия.

"Сотрудниками правоохранительных органов подозреваемый был обнаружен в своем доме. Полицейские предлагали ему сложить оружие и сдаться, на данные требования злоумышленник не отреагировал, а оказал вооруженное сопротивление и произвел прицельные выстрелы из автомата Калашникова по сотрудникам СОБР управления Росгвардии по Ивановской области. После этого мужчина был обезврежен ответным огнем сотрудников СОБРа, в результате чего получил ранение и впоследствии скончался", - уточнили в СК.

По данным следствия, мужчина, пострадавший от действий подозреваемого, госпитализирован с ранением в область груди.

Ранее ТАСС со ссылкой на власти Ильинского района сообщал, что в результате стрельбы в Ивановской области пострадал один человек, мужчина, открывший огонь, ликвидирован.