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В квартире угрожавшего взорвать гранату жителя Казани ничего взрывоопасного не обнаружено

Мужчина для дальнейших разбирательств доставлен в отдел полиции

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру в Казани. Саперы и кинологи осмотрели помещения, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по республике Татарстан.

"Полицейским при содействии сотрудников Росгвардии удалось проникнуть в жилище правонарушителя, где кинологи и саперы провели осмотр. Взрывоопасных предметов в квартире не обнаружено. Мужчина для дальнейших разбирательств доставлен в отдел полиции", - сказано в сообщении.

По данным полиции, мужчина должен был убрать мусор из квартиры и провести санитарную обработку по решению суда. Он отказывался это делать, после чего к нему приехали судебные приставы, которых он отказался впускать. Затем мужчина заперся в квартире и угрожал взорвать гранату. Жильцы подъезда были эвакуированы.

По информации источника ТАСС, мужчина страдает психическим расстройством и был неоднократно замечен уносящим домой мусор с городских свалок.

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