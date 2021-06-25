Колокольцев заявил, что треть изъятой в 2021 году марихуаны произведена в Сибири

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Произрастание в южных регионах Сибирского федерального округа дикой конопли является источником поступления наркотиков в незаконный оборот, на округ приходится треть изъятой в 2021 году марихуаны, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

"Значительные зоны произрастания дикорастущей конопли в южных регионах Сибири являются источником поступления наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот. На округ приходится треть изъятой в текущем году марихуаны", - сказал министр.

По словам Колокольцева, на протяжении ряда лет округ является одним из лидеров по количеству острых отравлений наркотиками. "В прошлом году данный показатель в расчете на 100 тысяч населения в 1,5 раза превысил среднероссийский. А среди подростков, что особенно тревожно, превысил почти в 2,5 раза", - отметил министр.