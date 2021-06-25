Польша отправляет в Чехию пожарных для устранения последствий торнадо

ВАРШАВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение отправить в Чехию пожарные бригады для помощи в устранении последствий торнадо, которое разрушило 2 тыс. домов в районах городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чехии. Об этом заявил в пятницу в Twitter пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий принял решение отправить в Чехию подразделения Государственной пожарной охраны", - информировал он. "Наши пожарные помогут в деле устранения последствий катастрофического торнадо. В такие моменты мы всегда в распоряжении наших соседей", - написал Мюллер.

Ранее в Брюсселе премьер-министр республики Андрей Бабиш назвал случившееся стихийным бедствием, которого в стане еще не было. В результате удара стихии погибли, как минимум, три человека. Больницы сообщили об оказании медицинской помощи около 300 пострадавшим. К ликвидации последствий природный катастрофы привлечена армия. Ущерб исчисляется сотнями млн крон (десятками млн евро).

В части регионов Польши в минувшие сутки также наблюдался ураганный ветер, проливные дожди с градом. Несколько десятков домов лишились крыш, из-за упавших деревьев оборваны линии электропередачи, спасатели получили сотни вызовов от граждан, чье имущество пострадало.