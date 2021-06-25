Убийца труженика тыла в Липецкой области получил тюремный срок

ТАСС, 25 июня. Жителя Липецкой области приговорили к 16 годам колонии за убийство 91-летнего труженика тыла. Об этом сообщает СК по Липецкой области.

"58-летний житель поселка Тимирязево Задонского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия и незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подсудимый прибыл в город Задонск и направился в дом к 91-летнему труженику тыла, проживавшему по соседству с его матерью. Он рассчитывал, что в квартире никого нет, но хозяин оказался дома. После этого мужчина нанес труженику тыла не менее 27 ударов монтировкой по всему телу, от полученных травм пенсионер умер. В поисках денег мужчина обыскал дом ветерана, однако ничего ценного для себя не нашел и с места происшествия скрылся.

Он был задержан по горячим следам, в совершении преступления сознался. Решение суда он приговорен к 16 годам тюрьмы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на один год.