Пожар в старом жилом доме в центре Москвы потушили

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пожар в квартире пятиэтажного жилого дома в центре Москвы потушен. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 13:12 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

Помощь медиков потребовалось двум строителям, которые делали ремонт в квартире, сообщил источник в экстренных службах.

"Двух строителей, которые находились в горящей квартире, передали в скорую для проверки", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в Лучниковом переулке, дом 7/4, строение 6, поступила в 12:40. Горели личные вещи и мебель в квартире на третьем этаже, площадь пожара составила 25 кв. м.

Источник ТАСС уточнил, что в квартире делали ремонт. До прибытия пожарных ее покинули два человека.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) — добавлены подробности по тексту.