В Евпатории автомобилист сбил женщину с двумя детьми на тротуаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Два ребенка пострадали в результате ДТП в Евпатории, где иномарка на перекрестке выехала на тротуар, сообщается в пятницу на сайте МВД по Крыму.

"По предварительной информации, 25 июня в 09:35 в центре города водитель автомобиля Honda, осуществляя движение на регулируемом перекрестке, допустил выезд на тротуар, по которому передвигалась женщина с двумя детьми: трехлетним ребенком в коляске и девятилетним мальчиком. В результате ДТП все пешеходы доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, у детей диагностированы ушибы и ссадины. Женщина не пострадала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам начатого расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством".