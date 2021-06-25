Бывшего транспортного прокурора Воркуты осудили на 4,5 года за ДТП в состоянии опьянения

СЫКТЫВКАР, 25 июня. /ТАСС/. Бывший транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за автомобильную аварию, в которой был сильно травмирован 17-летний подросток. Об этом сообщается на сайте Воркутинского городского суда.

"Воркутинским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего транспортного прокурора Абрамова А. Ю., обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Абрамов также лишен права управлять транспортными средствами на три года.

Как установил суд, вечером 19 сентября 2020 года Абрамов, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Smart Passion, на высокой скорости наехал на потерпевшего, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подросток получил множественные травмы, которые оценены как тяжкий вред здоровью. Его состояние остается тяжелым.

По информации суда, Абрамов вину не признал. В качестве смягчающих обстоятельств суд принял оказание помощи непосредственно после аварии. Абрамов просил окружающих вызвать скорую помощь, держал голову пострадавшего на месте происшествия, добровольно частично возместил имущественный ущерб и моральный вред, перечислив деньги семье потерпевшего.

Исковые требования представителя потерпевшего удовлетворены частично. С осужденного взыскано в счет компенсации морального вреда 500 тыс. рублей. Осужденный был взят под стражу в зале суда.