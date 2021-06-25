СК Белоруссии изменил меру пресечения для Протасевича и Сапеги на домашний арест

МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии изменил меру пресечения Роману Протасевичу и Софии Сапеге, переведя их на домашний арест, обвиняемые обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщил СК республики в пятницу.

"В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения, следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест", - отмечается в сообщении ведомства.

В СК заявили, что в ходе следствия обвиняемые "дают последовательные признательные показания".

В пятницу в посольстве России в Белоруссии сообщили ТАСС, что задержанная в Минске россиянка Сапега переведена на домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом. Позднее стало известно, что на домашний арест переведен и Протасевич.

Задержание Сапеги и Протасевича

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи Сапега заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года суд Железнодорожного района Гомеля признал этот канал экстремистским. 14 июня председатель Следственного комитета Дмитрий Гора сообщил, что Сапега обвиняется по части 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды и розни), а также проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Протасевич обвиняется по трем статьям УК Белоруссии - организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, организация массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности.

По белорусскому законодательству Сапеге грозит до 12 лет лишения свободы, Протасевичу - до 15 лет колонии.