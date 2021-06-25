Радикалы подожгли спортивную базу антифашистского движения "Патриоты - За жизнь" в Киеве

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Поджог тренировочной базы антифашистского движения "Патриоты - За жизнь" в Киеве, где находились люди, совершен в ночь с 24 на 25 июня. Об этом в пятницу сообщается на сайте украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), в которую входит антифашистское движение.

"Произошедший этой ночью поджог, несомненно, является местью за принципиальную позицию организации антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", в частности проведенную ее представителями 22 июня 2021 года акцию, приуроченную к вероломному началу Великой Отечественной войны, в ходе которой, демонстрируя неприятие фашистской идеологии, поднимающей голову на Украине, организация "Патриоты - За жизнь" сжигала фашистские флаги. В СМИ уже появилась информация о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге - Александра Кривохижа, однако СБУ оказывает давление на полицию для того, чтобы не предавать это задержание огласке и отпустить подозреваемого", - говорится в сообщении.

ОПЗЖ отмечает, что за несколько часов до поджога сотрудники офиса Генерального прокурора приехали в спортклуб, в котором тренируется депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива, и вручили ему повестку на допрос из-за использования советской символики, а именно шапки с кокардой Советской армии. "Особое возмущение цинизмом действующей власти вызывает то, что это происходит на фоне зигующих толп с нацистской символикой, безнаказанного устраивающих марши на улицах украинских городов, открытой пропаганды фашизма и героизации нацистских преступников. И это при том, что происходящее осуществляется под прямым патронатом власти. А красная звезда на шапке, которую одел Илья Кива, стала поводом для всей правоохранительной системы, генеральной прокуратуры и ГБР (Госбюро расследований - прим. ТАСС) начать репрессии против лидера антифашисткого движения", - подчеркнули в партии.

В ОПЗЖ считают, что власть намерена использовать закон о декоммунизации "для расправы с неугодными". "Очевидно, что инициирования бредовых и репрессивных по сути обвинений в адрес народного депутата Ильи Кивы находятся в хронологической связи с поджогом спортивной базы, являются частью системы запугивания оппозиции и свидетельствуют о прямой координации спецслужб, прокуратуры и фашиствующих национал-радикальных организаций", - отметили в партии.

В оппозиции добавили, что "действующая власть пошла по пути политического террора, осуществляемого преступным объединением органов власти и профашистскими организациями". В ОПЗЖ считают, что "такая система, имеющая своей целью узурпацию власти и построение диктатуры, представляет смертельную опасность не только для украинского народа, но и для европейских стран и всего мира, поскольку может стать, и уже становится, рассадником правого беспредела, беззакония и нацистских течений".