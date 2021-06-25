На трассе "Таврида" в Крыму, предположительно, перевернулись два военных автомобиля

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. ДТП произошло на трассе "Таврида" в Кировском районе Крыма, предположительно, перевернулись два военных автомобиля, сообщил ТАСС источник.

"Судя по номерам, перевернулись два военных автомобиля", - сказал собеседник агентства.

На сайте Упрдор "Тамань" уточняется, что из-за ДТП движение осуществляется по одной полосе.

Позже на сайте появилась информация, что движение на участке трассы, где произошло ДТП, полностью перекрыто на время устранения последствий аварии. "Объезд организован на транспортной развязке на 129-м км, через село Курское и далее по старому направлению с выходом на Тавриду через Феодосию", - сообщается на сайте.

Ранее в МВД по Крыму сообщили, что ДТП произошло на 124-м км дороги "Таврида" со стороны Симферополя в направлении Керчи в районе поворота на поселок Льговское. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.