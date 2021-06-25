В Кирове возбудили дело по факту мошенничества на 100 млн рублей в ходе инвестпроекта

ТАСС, 25 июня. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 100 млн рублей при реализации инвестпроекта в лесной сфере, сообщили в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководства общества с ограниченной ответственностью промышленно-коммерческое предприятие "Алмис" по факту совершения мошенничества в особо крупном размере, то есть по ч. 4 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года по указанию неустановленных лиц среди руководства предприятия представителям министерства лесного хозяйства Кировской области были предоставлены ложные сведения об оборудовании, приобретенном в рамках реализации инвестиционного проекта. По инвестпроекту "Алмис" арендовал лесные участки на льготных условиях при отсутствии к тому законных оснований.

"В соответствии с произведенными министерством лесного хозяйства Кировской области расчетами, разница в плате за пользование лесными участками, находящимися в аренде ООО ПКП "Алмис" (с предоставлением понижающего коэффициента и без него), с момента начала реализации инвестиционного проекта превышает 100 млн рублей", - говорится в сообщении.