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Около 1 000 человек эвакуировали из ТЦ в Петербурге из-за возгорания кондиционера на крыше

Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Около тысячи посетителей эвакуировали из торгового центра в Колпинском районе Санкт-Петербурга из-за возгорания кондиционера в пятницу днем. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Были эвакуированы около 1 тыс. человек", - сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, инцидент произошел в торговом центре на улице Октябрьской в доме №8 в Колпине. Очевидцы также опубликовали в соцсетях фото черных клубов дыма с крыши ТЦ.

Как установили прибывшие на место пожарные, на крыше произошло возгорание кондиционера. "Обгорел кондиционер на кровле, [возгорание] ликвидировано персоналом торгово-развлекательного центра с помощью огнетушителя", - отметили в главке МЧС. Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали.

По данному адресу в Колпине расположен торговый центр "Ока", в котором находятся магазины и заведения общепита.

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