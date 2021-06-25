Суд в Самаре приговорил бывшего судью к семи годам колонии за взятку

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд приговорил бывшего судью Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретил ему занимать определенные должности в течение пяти лет по делу о получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Приговором суда Бурцеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на пять лет", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело было возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Самарской области. Следствие и суд установили, что в сентябре 2019 года к Бурцеву обратилась пристав-исполнитель Ганиятова с просьбой оказать помощь в удовлетворении Волжским районный судом ходатайства об условно-досрочном освобождении Мукоедова, который отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Бурцев сообщил, что в случае поступления к нему материалов он удовлетворит ходатайство об освобождении за вознаграждение в 500 тыс. рублей. После получения части денег Бурцева на месте задержали сотрудники регионального УФСБ, средства были обнаружены в накопителе для бумаг.