В Крыму заочно осудили два участника украинского вооруженного формирования

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил к восьми годам колонии двух участников незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Суд признал Е. и Г. виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК Российской Федерации, и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год. Срок основного наказания исчислять с момента фактического задержания Е. и Г. на территории Российской Федерации либо их экстрадиции на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов уголовных дел, возбужденных следователями УФСБ России по Крыму и Севастополю, а также установлено в ходе судебного следствия, граждане России, жившие в Крыму, по мотивам политической вражды добровольно вступили в незаконное вооруженное формирование, которое дислоцируется на территории Херсонской области Украины, не входит в структуру Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины и Национальной гвардии Украины.

"Подсудимые Е. и Г. находятся за пределами Российской Федерации, объявлены в международный розыск, в судебном заседании участия не принимали. Поскольку розыск Е. и Г. не дал положительных результатов, осуществить их экстрадицию невозможно, то суд в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ на основании ходатайства стороны обвинения счел возможным рассмотреть уголовные дела в отношении Е. и Г. в заочном порядке в отсутствие подсудимых", - сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что "судебным разбирательством достоверно установлено, что Е. и Г. принимают участие в деятельности вооруженного формирования на территории иностранного государства, целью которого является блокада полуострова Крым со стороны украинской границы, а также насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, в том числе путем осуществления вооруженной борьбы, направленной на отторжение Республики Крым из состава РФ".