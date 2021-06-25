Девять сел и часть микрорайонов Симферополя остались без воды из-за аварии на трубопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Авария произошла на сетях холодного водоснабжения на трубопроводе диаметром 1 200 мм под Симферополем, без воды остались несколько микрорайонов города и девять сел, сообщается в пятницу на странице предприятия "Вода Крыма" во "ВКонтакте".

"Ограничено водоснабжение сел Молочное, Каштановое, Кизиловое, Малиновка, Левадки, Партизанское, Трехпрудное, Трудолюбово, Фонтаны, микрорайоны: ул. Севастопольская (от 1 Конной армии до Козлова) и прилегающие улицы", - говорится в сообщении.

Список улиц предприятие также приводит в сообщении, в него попала южная и прилегающая к центру часть города.

Уточняется, что авария произошла в селе Трехпрудном. Водоснабжение отключено с 13:00.