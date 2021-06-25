Количество подтопленных жилых домов в Приамурье увеличилось до 388

ТАСС, 25 июня. Паводковыми водами в Амурской области подтопило свыше 380 жилых домов, сообщается на сайте регионального правительства.

"На сегодня на территории шести муниципальных образований в 19 населенных пунктах подтоплено 388 частных жилых домов (+107 за сутки), 913 приусадебных участков (+387 за сутки), 20 участков автомобильных дорог (+5 за сутки) и три автомобильных моста (+2 за сутки)", - говорится в сообщении.

Всего эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек. В пунктах временного размещения находится 205 человек, остальные - у родственников. Самая сложная ситуация складывается в Благовещенском районе, где четыре села отрезаны водой. В районе идет работа по укреплению дамб во Владимировке и Каникургане. Улучшается паводковая обстановка в Сковородинском районе, как рассказал глава района Алексей Прохоров, жилые дома освобождаются от воды. "Вода ушла из села Албазино и сейчас активно уходит из села Игнашино. Создана и работает комиссия по обследованию территорий, попавших в зоны подтопления. В Албазино уже обследовано 10 участков. Сейчас мы приступаем к просушке и дезинфекции домов", - приводятся в сообщении слова Прохорова.

Для обеспечения общественного порядка глава области подписал распоряжение о запрете продажи алкогольной продукции на территориях, попавших в зоны подтопления. Распоряжение действует в Благовещенском, Магдагачинском, Свободненском, Сковородинском и Шимановском районах.

В верхнем течении Амура наблюдается спад уровней воды, ниже по всему течению Амура и в устье реки Зея сохраняются подъемы. Гребень паводка проходит в Благовещенском районе. У Благовещенска основной гребень пройдет 26-27 июня с общим подъемом до 0,5 м.

Уровень воды в реке Амур у Благовещенска утром в пятницу достиг отметки 808 см, что превышает отметку "опасное явление" (800 см) и продолжает подниматься. В области из-за паводка установлен режим ЧС межрегионального характера. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть 53 населенных пункта с населением 33 тыс. человек.