СК возбудил дело после гибели четырехмесячного ребенка на жаре в Подмосковье

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"По факту обнаружения тела 4-месячного мальчика без видимых телесных повреждений в коляске возле дома, возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности (ст. 125 УК РФ)", - сообщает СК.

По данным следствия, 24 июня в Электростали родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14:00 при средней температуре воздуха плюс 34 градуса. Около 19:30 мать мальчика обнаружила, что ребенок погиб. Следователи допросили родителей мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Изучаются жилищно-бытовые условия, в которых проживал ребенок, а также запрошен материал, характеризующий его родителей.

Прокуратура также начала проверку в связи со смертью ребенка. "В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.