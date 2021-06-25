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Суд признал законным постановку Навального на учет как склонного к побегу

Как сообщил адвокат Вадим Кобзев, иск защиты отклонили

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы в пятницу признал законным решение администрации СИЗО "Матросская Тишина" поставить Алексея Навального на учет как склонного к побегу. Об этом ТАСС сообщил журналистам адвокат осужденного Вадим Кобзев.

"Суд отклонил иск защиты Навального с требованием отмены решения о постановке Навального на учет как склонного к побегу", - сообщил адвокат.

Ранее Кобзев подал административный иск к СИЗО-1 "Матросская Тишина", принявшему решение о постановке его подзащитного на учет. Защита Навального выдвигала аналогичный иск к ИК во Владимирской области, где он отбывает наказание, он был отклонен.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

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