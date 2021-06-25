Полиция Москвы пресекла продажу освобождающих от вакцинации фиктивных справок

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские пресекли продажу поддельных справок, которые освобождали от вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте МВД России.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с полицейскими Северо-Западного и Южного административных округов столицы выявили факты продажи фиктивных медицинских документов, в том числе предоставляющих освобождение от вакцинации", - говорится в сообщении.

Полицейские приобрели поддельную справку в ходе проверочной закупки. Документ был выдан якобы врачом-аллергологом в одной из столичных поликлиник. Курьера задержали. При доставлении в отдел женщина пыталась удалить часть переписки из мессенджера.

Еще один факт продажи справок зафиксирован на юге столицы, в документе указывалось о "наличии в организме высокого количества антител к коронавирусной инфекции".

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.