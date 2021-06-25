В Липецкой области возбудили дело о халатности после гибели трех подростков за две недели

ТАСС, 25 июня. Следователи возбудили уголовное дело после гибели на железной дороге в Липецкой области третьего за две недели подростка, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Три знакомых между собой подростка в Липецкой области погибли за последние две недели на железной дороге. По данным уполномоченного по правам ребенка в регионе Юрия Тарана, первая погибшая состояла в интернете в "группе смерти". После первого инцидента в школах провели родительские собрания, с детьми и родителями работают бригады психологической помощи. О ситуации проинформирован аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Долгоруковского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи с гибелью подростков в пятницу выразил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Глава региона призвал родителей и подростков в случае необходимости незамедлительно обращаться за помощью.