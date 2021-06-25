Уголовное дело о взятке в 1,5 млн рублей возбудили в отношении начальника колонии в Туле

ТАСС, 25 июня. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №2 в Туле по подозрению в получении взятки на сумму 1,5 млн рублей за содействие в условно-досрочном освобождении одного из осужденных. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии. В своем служебном кабинете подозреваемый получил денежные средства в сумме 1,5 млн рублей за оказание содействия в условно-досрочном освобождении одному из осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении", - говорится в сообщении.

Преступление пресечено в результате совместных согласованных действий сотрудников региональных управлений ФСБ, СК и ФСИН России. В настоящее время 38-летний начальник ИК-2 задержан, с ним работают следователи.