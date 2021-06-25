Дорожные рабочие расчищают федеральную трассу под Псковом от поваленных ураганом деревьев

ПСКОВ, 25 июня. /ТАСС/. Федеральная трасса "Великие Луки - Невель" в Псковской области заблокирована деревьями, упавшими на проезжую часть во время урагана, который прошел в пятницу вечером по южным районам региона. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

"В результате неблагоприятного погодного явления федеральная трасса Великие Луки - Невель в Великолукском районе заблокирована на протяжении 15 км. Над устранением последствий урагана работают 22 человека и пять единиц техники, обслуживающей дорогу организации ООО "Автомобильные дороги Пскова". Работы по расчистке трассы от поваленных деревьев планируется проводить и ночью, до полного освобождения пути", - говорится в сообщении.

Последствия стихии ликвидируют и на федеральной трассе А-122 "Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки" на участке с 290-го по 300-й км. По предварительным оценкам, там повалено около 50 деревьев.

"Специалисты также выехали на региональную дорогу Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, которая тоже пострадала от урагана. Информация по объему завалов уточняется. Стихия обрушилась и на город Великие Луки. Приостановлено движение общественного транспорта. На месте работают сотрудники коммунальных служб и МЧС", - добавили в пресс-службе.

Как уточнил в пятницу вечером губернатор Михаил Ведерников, без электроснабжения по всему региону остается более 700 населенных пунктов. По данным главы региона, о множественных новых обрывах и поваленных деревьях сообщают также из Усвят, Пустошки, Бежаниц, Невеля, Дедовичей.

"Корпус инфекционной больницы в Великих Луках был обесточен - сейчас питание обеспечивает дизель-генератор. Его мощности не сразу хватило на запуск кислородной станции, но проблему оперативно решили. Дополнительно везут кислородные баллоны и второй генератор. Детская городская больница в Великих Луках также была обесточена - вода залила щитовую. Кроме этого, поваленное ветром дерево упало на здание и оборвало провода у местной подстанции скорой медицинской помощи. Все вызовы переведены на Псков.