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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Собравшиеся у суда активисты встретили приговор Шовину со смешанными чувствами

Экс-полицейский получил 22,5 года лишения свободы
Реакция на приговор экс-полицейскому
© Денис Акишев/ТАСС

МИННЕАПОЛИС, 25 июня. /ТАСС/. Собравшиеся у здания суда в Миннеаполисе активисты встретили приговор экс-полицейскому Дереку Шовину, получившему 22,5 года лишения свободы за убийство темнокожего Джорджа Флойда, со сдержанными эмоциями. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Прокуратура просила дать Шовину 30 лет. Родственники погибшего Флойда в заключительных выступлениях на процессе потребовали пожизненного заключения. Приговор, таким образом, оказался мягче ожиданий.

Около сотни активистов у здания суда в результате после того, как решение судьи стало известно, радости не выражали. Большинство из них стали обсуждать приговор друг с другом. Некоторые стали громко требовать дальнейшей справедливости. В ближайшее время они намерены устроить шествие по улицам города.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе (штат Миннесота) использовали при аресте Флойда удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Вслед за этим в США начались массовые протесты против жестокости со стороны властей по отношению к темнокожим. Манифестации сопровождались столкновениями со стражами порядка, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца.

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