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СМИ: во время футбольного матча в Марселе один человек погиб и еще один получил ранения

Инцидент произошел во время встречи любительских команд двух кварталов, сообщила газета La Provence

ПАРИЖ, 25 июня. /ТАСС/. Один футболист был убит выстрелом из огнестрельного оружия и второй получил тяжелое ранение в Марселе в пятницу во время футбольного матча. Об этом сообщила на своем сайте региональная газета La Provence.

Инцидент произошел во время встречи любительских команд двух кварталов, который проходил в северной части Марселя, в его 15 округе. К открытому стадиону "Ла Марин" подъехала автомашина, сидевшие в которой люди открыли огонь по футболистам.

Пятнадцатый округ Марселя является одним из социально неблагополучных кварталов с высоким уровнем преступности. В целом в северной части города часто происходят перестрелки между бандами, в частности торгующими наркотиками.

По факту происшествия на стадионе юридической полицией начато расследование.

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